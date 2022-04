Unicredit, un moderno sistema di garanzie per il credito alle aziende vitivinicole

UniCredit ha siglato una partnership con Federdoc (di cui fa parte il Consorzio di tutela dei vini Doc Sicilia) e Irvo (Istituto regionale del vino e dell’olio), istituto incaricato in Sicilia nelle attività di controllo sui vini i cui disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come Denominazione di Origine (DO) o Indicazione Geografica (IG), con l’obiettivo di favorire l'accesso al credito per le aziende vitivinicole.

Grazie alla partnership UniCredit metterà a disposizione delle aziende appartenenti al settore nuovi finanziamenti garantiti da «pegno rotativo» su prodotti vitivinicoli Dop e Igp. Si tratta di una soluzione di finanziamento innovativa che consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito a breve e medio termine o per l’emissione di minibond che la banca si impegna a sottoscrivere. Duplice il vantaggio per i produttori - dice Unicredit - potranno infatti incassare subito il credito in base ai valori di mercato del vino Dop e Igp in giacenza e stoccare il vino nel rispetto del processo di invecchiamento, mantenendo altresì inalterata la disponibilità ed il valore del prodotto custodito in cantina che diventerà commercializzabile a 12, 18, 24 mesi o addirittura a distanza di molti più anni, come avviene per i vini più pregiati.

