Assegno unico, la data del pagamento di aprile

Si conoscono ufficialmente le date dei pagamenti dell'assegno unico nel mese di aprile. A renderle note è stato l'Insp. L’erogazione riguarda, oltre alle famiglie che avevano già presentato la richiesta negli scorsi mesi, anche “le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per 1.789.250 figli”.

Assegno unico, cos'è

L'assegno unico è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente o, in pari misura, tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, oppure scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Assegno unico, pagamento aprile

Ad aprile 2022 l'assegno unico per le famiglie verrà erogato dal 15 aprile se la domanda è stata inviata nei mesi di gennaio e febbraio, mentre se l'istanza è stata presentata dopo il 1° marzo 2022 il pagamento avverrà alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Assegno unico, come riceverlo

L’Assegno Unico Universale per i Figli arriva tramite bonifico su conto corrente italiano postale, estero o area SEPA; bonifico domiciliato presso lo sportello postale; pagamento sul libretto postale; pagamento su carta prepagata con IBAN (deve rientrare in un circuito SEPA ovvero conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).

Assegno unico, gli arretrati

Chi non ha ancora fatto domanda e vuole ricevere anche gli arretrati deve rispettare il termine ultimo del 30 giugno 2022. Per le richieste inoltrate dal primo luglio 2022 al 31 gennaio 2023, infatti, il contributo è riconosciuto solo a partire dal mese successivo e senza alcun arretrato. Per il prossimo anno si dovrà rifare domanda.

Assegno unico e reddito di cittadinanza

Chi percepisce il reddito di cittadinanza non deve presentare la domanda di assegno unico perchè viene accreditato automaticamente sulla carta RdC. L’assegno è accreditato dal 18 aprile per chi ha inviato nuova domanda del reddito di cittadinanza, entro il 25 aprile per i vecchi percettori.

