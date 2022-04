Fisco: con gli arretrati della Sicilia i crediti non riscossi salgono a 1.100 miliardi

«Il magazzino del non riscosso continua ad aumentare anche ad esito dell’anno 2020-21 che per la sospensione legata alla pandemia ha determinato la sospensione della riscossione. In più il magazzino si è arricchito del magazzino della regione Sicilia che è stato rimesso nel perimetro dell’Agenzia. Sicuramente abbiamo sfondato il tetto dei 1.100 miliardi non riscossi. E’ un tema che ho portato all’attenzione del Parlamento, da sette anni il Parlamento è informato». Lo ha affermato il direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

© Riproduzione riservata