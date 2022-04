Ovetti Kinder Schoko-Bons ritirati anche in Italia per l'allarme salmonella: ecco quali lotti

Anche in Italia, in stretto accordo con le autorità sanitarie nazionali, sono stati ritirati per via precauzionale i lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons con data di scadenza compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022. Si tratta dei prodotti che provengono dallo stabilimento belga di Arlon in cui sono state realizzate le partite di ovetti Kinder tolte dal mercato inglese e irlandese per un potenziale collegamento con alcuni casi di salmonella.

Ma tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, come spiega il gruppo di Alba in una nota, non sono coinvolti nel richiamo e dunque sono regolarmente in vendita e sicuri.

La decisione è legata alle indagini in corso in merito ad alcuni casi di salmonella che si sono verificati nel Nord Europa. L’azienda tiene però a sottolineare che «ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella».

In una nota si legge che si è trattato di una decisione «volontaria e precauzionale, in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti».

