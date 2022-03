Regione Siciliana, il concorsone da salvare: stanziati 5 milioni per riclassificare i dipendenti

La giunta della Regione Siciliana riscrive le direttive all’Aran per il rinnovo del contratto dei 12.731 funzionari ancora in servizio al 31 dicembre 2018. E dietro un atto ampiamente annunciato cela due mosse che provano a disinnescare le mine accese sotto il maxi concorso da 1.100 posti nei Centri per l’impiego. Nell’atto fatto approvare dall’assessore al Personale, Marco Zambuto, c’è infatti lo stanziamento aggiuntivo di 5 milioni per «l’incremento dei trattamenti accessori» e per la riclassificazione dei dipendenti. E c’è pure una prima, embrionale, direttiva per prevedere lo smart working al di là dell’emergenza legata alla pandemia.

Il servizio completo firmato da Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE