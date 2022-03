Regione Siciliana, dalle autostrade ai fondi europei: arrivano i nuovi concorsi. Ecco i bandi

Sul piatto ci sono 105 posti a tempo indeterminato al Consorzio autostrade siciliane, uno degli enti più discussi della Regione Siciliana, e 14 incarichi da superconsulente alla presidenza della Regione e all’assessorato alla Formazione per la gestione dei fondi europei. È un altro atto della stagione dei concorsi e delle assunzioni che la giunta ha avviato in piena campagna elettorale. Il bando per le 105 assunzioni al Consorzio autostrade siciliane arriva dopo le polemiche attivate dai sindacati per la stabilizzazione dei precari ma anche dopo le inchieste che hanno travolto la Regione per le assunzioni nelle partecipate e negli enti.

