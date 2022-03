Grandissima attenzione e tifo alle stelle per l'Italia di scena al Barbera con il tutto esaurito sugli spalti. E i nostri lettori appassionati degli azzurri hanno una opportunità in più per approfondire le notizie sulla Nazionale e lo sport in generale. Da venerdì 25 e fino a domenica 27 marzo si potrà infatti acquistare il Giornale di Sicilia in abbinamento con il Corriere dello Sport a soli 1,50 euro. Nelle edicole di Palermo e Trapani per tre giorni quindi si potranno acquistare i due giornali a un prezzo ridotto e leggere cronache, interviste e approfondimenti sulla partita dell'Italia e su tutte le altre notizie sportive.

