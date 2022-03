Taglio delle accise in Gazzetta ufficiale, scatta la riduzione del prezzo dei carburanti

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entra in vigore da oggi (22 marzo) la riduzione delle accise sui carburanti e il costo di benzina e gasolio nei distributori di carburante di tutta Italia.

Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" contenenti le norme per la riduzione di 25 centesimi delle imposte applicate sui carburanti.

Taglio delle accise per 3o giorni

Il taglio del prezzo dei carburanti avrà la durata di 30 giorni, anche se è stato previsto che fino al 31 dicembre 2022 le aliquote sulle accise potranno essere decisi senza un nuovo decreto legge, basterà un provvedimento ministeriale.

Controlli e buoni benzina

Sempre per per evitare manovre speculative sono state introdotte nel decreto specifiche norme per i depositi di stoccaggio dei prodotti, dando poteri al Garante dei prezzi e l'utilizzo della guardia di finanza per i controlli. La legge prevede anche una norma finalizzata ad aiutare i lavoratori che usano mezzi propri per arrivare sul luogo di lavoro: i buoni benzina, fino a 200 euro, che i datori di lavoro daranno ai propri dipendenti non concorreranno al reddito, quindi non saranno tassati.

E ora misure strutturali

Servirà qualche giorno in più, invece, per l'arrivo del decreto legge con tutte le altre norme, dalle rate per le imprese in difficoltà, fino al prelievo del 10% sugli extraprofitti delle società energetiche.

Le misure adottate valgono nel complesso 4,4 miliardi, ma questo non basta a frenare un vero e proprio coro di critiche, più o meno aspre. Dalle imprese ai sindacati, dai consumatori ai partiti, tutti chiedono di più. Anche nella maggioranza.

Vale invece fino al 31 dicembre l’aumento del tetto Isee del bonus bollette previsto d’ora in poi per le famiglie che hanno un indicatore fino a 12.000 euro. È una delle novità previste dal decreto Ucraina bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’aiuto per le famiglie si applicherà dal prossimo primo aprile.

© Riproduzione riservata