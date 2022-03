Le sanzioni ai russi colpiscono il vino siciliano: conto salatissimo da 25 milioni

Le sanzioni inflitte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina potrebbero far perdere ai produttori dei vini siciliani un giro d’affari di circa 25 milioni di euro, azzerando così il fatturato generato in un anno di esportazioni. E per il futuro le prospettive non sono rosee: in Sicilia gli effetti della guerra potrebbero nel breve periodo far svanire del tutto la quota di mercato del 7 per cento sulla vendita dei vini in Russia e in Ucraina che era stata faticosamente raggiunta dalle aziende dell’Isola. “Si tratta di un danno certamente importante – spiega Antonio Rallo, presidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia e amministratore di Donnafugata – che avrà un impatto sul fatturato tra il 2 e il 3 per cento, anche se abbiamo stimato che le cantine sociale e le imprese più grandi potrebbero essere penalizzate del 10-15 per cento”. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Fabio Geraci

