Caro gasolio, rientra la protesta dei tir siciliani

La protesta contro il caro carburanti rientra, almeno per adesso, ma tanto basta per scongiurare il rischio scaffali vuoti nei supermercati dell’Isola paventato dai consumatori: anche la Fai Sicilia revoca il fermo dei mezzi proclamato per il 4 aprile, nonché le manifestazioni dei «tir lumaca» in programma per il 19 marzo in tutto il territorio. La decisione è arrivata ieri, dopo un attento esame, da parte dell’assemblea dei soci, del protocollo proposto giovedì scorso dal viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, sottoscritto da tutte le sigle sindacali dell’autotrasporto aderenti a Unatras, l’unione nazionale che unisce le principali parti sociali del settore. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Andrea D'Orazio

