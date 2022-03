Il Governo al lavoro sul "cashback fiscale" direttamente sull'app IO: i vantaggi

Si torna a parlare di Cashback. Nato a dicembre 2020 dopo il lockdown per dare slancio all'economia è stato accantonato dopo pochi mesi, il 30 giugno del 2021, malgrado il successo riscosso tra i consumatori. Adesso viene lanciata una nuova proposta al Governo, questa volta legata al cosiddetto cashback fiscale.

Cashback fiscale, cosa è

Nei giorni scorsi, la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria ha lanciato una nuova proposta: la possibilità di accreditare le detrazioni fiscali direttamente sul proprio conto corrente tramite app IO. In questo modo, non si dovrebbe passare dalla dichiarazione dei redditi. Il meccanismo dovrebbe essere simile a quello del cashback ed applicabile anche ai soggetti incapienti.

Cashback fiscale, i vantaggi

I vantaggi sarebbero sia per i cittadini che per lo Stato. I primi, avrebbero la possibilità di accreditare le detrazioni fiscali direttamente sul proprio conto corrente tramite app IO, senza passare dalla dichiarazione dei redditi. Il meccanismo sarebbe poi uno strumento che aiuterebbe lo Stato nella lotta all'evasione fiscale, facilitandone l’emersione. “Si tratterebbe - sta scritto nella proposta - di una norma per la costituzione di una base dati centralizzata con finalità antiriciclaggio, nella quale confluiscono i dati di tutti gli atti notarili. Questo consentirebbe di superare l’attuale frammentarietà informativa e di individuare con più efficacia le operazioni finalizzate al riciclaggio di proventi illeciti quale, ad esempio, la stipula di un numero anomalo di atti costitutivi da parte di un unico soggetto e presso differenti notai” si legge nella proposta.

Cashback fiscale, la proposta e l'iter

Sono stati il presidente della Commissione Ugo Parolo, il deputato Carlo Giacometto e i senatori Andrea de Bertoldi ed Emiliano Fenu a presentare la proposta alla Camera dei deputati. Adesso la Camera dei deputati dovrà valutarne l’efficacia.

© Riproduzione riservata