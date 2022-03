Scuola, nuovo concorso per 1685 docenti di materie scientifiche: posti anche in Sicilia

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del primo marzo il bando del nuovo concorso ordinario per docenti di materie Stem nella scuola secondaria.

La selezione riguarda l'insegnamento di matematica nella scuola secondaria, fisica e scienze nelle scuole medie e superiori. Sono 1.685 i posti disponibili. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 16 marzo 2022.

Il decreto del ministero ha riaperto i termini di partecipazione al concorso ordinario per docenti di scuola secondaria per le classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche rettificando il bando ordinario per insegnanti di scuola secondaria e rideterminando il numero dei posti da destinare alle cattedre Stem.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede una prova scritta e una prova orale, con graduatorie di merito regionali, distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Tutti i candidati che superano le prove conseguono l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi concorsuali, anche se non rientrano nei posti a concorso.

Concorso Stem, i posti disponibili

Complessivamente il concorso per docenti di materie STEM servirà a coprire 1.685 posti: 202 per la classe di concorso A020 Fisica; 438 per la classe di concorso A026 Matematica; 421 per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica; 366 per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze; 258 per la classe di concorso A041 Scienze e tecnologie informatiche.

Le cattedre sono richieste in tutta Italia, anche se in alcune regioni, come per esempio la Sicilia (appena 5), sono pochi i posti a concorso.

Concorso Stem, i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso ordinario Stem 2022 i candidati, anche di ruolo, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

possesso congiunto di:

a. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

b. 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. E’ necessario garantire comunque il possesso di almeno 6 crediti in almeno 3 dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso. Per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, la stessa si svolge nell’ambito della prova orale.

Concorso Stem, le prove e la domanda

Il concorso si suddivide su due prove:

prova scritta, computer based, composta da 50 quesiti a risposta multipla;

prova orale, comprendente l’eventuale prova pratica.

Per partecipare bisogna presentare la domanda per via telematica, attraverso la piattaforma web dedicata a concorsi e procedure selettive del Miur, entro le ore 23.59 del 16 marzo 2022.

Per presentare l’istanza occorre autenticarsi utilizzando lo Spid o una utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata Miur, con abilitazione specifica al servizio Istanze onLine. Per maggiori informazioni basta consultare il bando cliccando qui.

