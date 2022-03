Auto, UniCredit finanzia la transizione verde di Sicily by Car

Sicily by Car, Compagnia nazionale leader nel settore dell’autonoleggio, ha finalizzato un finanziamento ESG con UniCredit per 10 milioni di euro, con garanzia BEI nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato dall’Unione Europea per contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Il finanziamento, della durata di 24 mesi, è destinato a sostenere gli investimenti per l’acquisto di autoveicoli ad alimentazione ibrida, aventi ridotte emissioni di agenti inquinanti e, quindi, un basso impatto ambientale legato alla circolazione dei mezzi a quattro ruote.

Sicily by Car, azienda a capitale interamente italiano, è stata fondata da Tommaso Dragotto, attuale Presidente, e conta ad oggi un indotto di circa 500 risorse ed una flotta di oltre 14 mila mezzi tutti di ultimissima generazione. La società operativa principale - Sicily by Car spa – è presente con uffici operativi in tutti gli aeroporti italiani e, downtown, nelle maggiori città a vocazione turistica oltre che a Malta ed in Albania.

L’azienda, contraddistinta da una strategia di espansione e di sviluppo incentrata sulla qualità del servizio e sulla professionalità del personale, ha conquistato negli ultimi anni crescenti quote di mercato. Dopo le operazioni di aggregazione aziendale, che hanno interessato alcune imprese del settore, il Gruppo Sicily by Car è il 1° operatore indipendente in Italia sia per volume d’affari che per dimensioni della flotta, escludendo le società appartenenti a gruppi multinazionali con sede estera. Il parco veicoli si è inoltre recentemente arricchito di auto e furgoni 100% elettrici: un’ulteriore testimonianza della priorità verso i progetti rivolti alla mobilità ecosostenibile di Sicily by Car, da sempre impegnata nell’offrire servizi innovativi in risposta alla domanda di un mercato sempre più esigente e qualitativamente attento.

"La sostenibilità - sottolinea Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - sta diventando sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese. Con il nuovo piano strategico di UniCredit i temi ESG sono al centro delle nostre decisioni e delle nostre azioni, a sostegno delle comunità in cui operiamo. Con questa operazione sosteniamo i piani di crescita di Sicily by Car, azienda tra i principali player del mercato dell’autonoleggio. Supportare la transizione verso un'economia sostenibile è parte del nostro modo di fare banca con l'obiettivo di fornire alle imprese le leve per realizzare un business concreto e sostenibile”.

“La transizione ecologica è un fattore complesso ma assolutamente necessario”, dichiara Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily By Car, “noi che operiamo da oltre 58 anni nel settore della mobilità a quattro ruote abbiamo il preciso dovere di guardare al futuro divulgando e facilitando i nuovi traguardi green attraverso scelte ben precise. È giunto il momento di lavorare per imporre una nuova cultura della mobilità, che lasci alle spalle i carburanti ad energia fossile e inauguri l’utilizzo delle energie rinnovabili. Sicily by Car, sempre pronta a raccogliere sfide pionieristiche, vuole fare, e farà, la sua parte”.

