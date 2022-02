Caro bollette, il Codacons pronto a manifestare a Roma contro i rincari

«Il Codacons è pronto ad una marcia a Roma contro i maxi-aumenti delle tariffe che, in base ai calcoli di varie organizzazioni, potrebbe costare alla collettività fino a 70 miliardi di euro a fine 2022». Ad affermarlo è il segretario nazionale dell’associazione Francesco Tanasi, aggiungendo che sarà lui a guidare il «Movimento contro il caro bollette luce e gas», promosso dal Codacons e da Consumatori Italiani contro i maxi-rincari delle bollette di luce e gas.

«Gli incrementi delle tariffe energetiche - conclude Tanasi - stanno avendo ripercussioni pesantissime per i consumatori, per le imprese e per le attività in ogni settore, determinando un forte rialzo dei prezzi al dettaglio, con l’inflazione che a gennaio è balzata al +4,8% e ricadute per 1.474 euro annui a famiglia in termini di maggiore spesa».

