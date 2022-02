Aiuti alle imprese, piovono 4 mila domande ma il budget è esaurito. Regione a caccia di fondi Ue

Le cifre sono da record. Oltre 4 mila domande in poco più di due settimane sono piovute sull’Irfis per accedere ai fondi di ristoro dalla crisi causata dalla pandemia. E sono numeri che fotografano una fame di contributi che sta diventando la partita della vita (meglio, della sopravvivenza) per le piccole e medie imprese siciliane.

Il punto è che tutti questi bandi sono ancora aperti e si potrà fare domanda di partecipazione, con varie scadenze indicate con precisione nel sito dell’Irfis, almeno per due o 3 settimane ancora. Ma i fondi non basteranno per tutti, scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. Con le domande già arrivate il budget iniziale è esaurito. L’Irfis sta velocemente valutando le pratiche e già 1.500 sono state approvate. A questo ritmo, è la previsione del governo, entro un mese dalla chiusura dei termini le imprese potranno avere il finanziamento.

Tuttavia, l'assessore all'Economia Gaetano Armao punta ad agganciare le risorse europee per soddisfare il maggiorn numero di richieste.

