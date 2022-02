Reddito di cittadinanza, pagamento di febbraio: le date della ricarica

Reddito di cittadinanza previsto anche a febbraio 2022. Il pagamento avviene, come sempre, in due date distinte a seconda se si tratta di vecchi percettori o nuovi.

Reddito di cittadinanza, le date

Le date in cui viene pagato il reddito di cittadinanza al solito sono la metà del mese, intorno al 15, per coloro che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno richiesto nel mese di gennaio il rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio; entro la fine del mese, intorno al 27, per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza da almeno due mesi. Nel mese di febbraio il 27 cade di domenica, pertanto l’INPS e Poste Italiane potrebbero anticipare l’accredito sulla carta RdC a venerdì 25, sabato 26 o rimandarlo al lunedì 28 febbraio.

Reddito di cittadinanza, come richiederlo

Per chiedere il reddito di cittadinanza occorre alla specifica sezione del sito Inps con Pin dispositivo, Spid, Cie o Cns. In alternativa,si può richiedere sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite Caf o Patronato.

Entro quando va spesa la mensilità del reddito di cittadinanza?

La somma mensile del Reddito di Cittadinanza va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito (ad esempio: accredito avvenuto a giugno, la somma va spesa entro il 31 luglio). Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.

