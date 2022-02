Intesa Sanpaolo assumerà 4.600 tecnici e laureati entro tre anni

Sono circa 4.600 persone neoassunte previste nel piano d’impresa di Intesa Sanpaolo e circa 8.000 riqualificate/riconvertite, allocate a iniziative prioritarie: circa 2.600 alla Filiale Digitale, 4.000 alla tecnologia (digitale, dati e analytics), 3.500 alle iniziative prioritarie (es. PNRR, crescita dell’attività, riduzione del profilo di rischio) e 2.500 ad altro (es. ESG / Impact Banking, funzioni di controllo, turnover). Prevista nel piano una efficiente del patrimonio immobiliare, estendendo gli spazi direzionali con nuovo layout a circa 300.000 metri quadri nel 2025 da circa 4.000 nel 2021 e riducendo complessivamente la presenza immobiliare in Italia a 3.200.000 metri quadri nel 2025 da 4.050.000 nel 2021 (-21%). Per gli immobili strategici: implementazione del nuovo "footprint del futuro", in linea con il modello organizzativo del lavoro Next Way of Working e riducendo le emissioni di carbonio del Gruppo; modernizzazione dell’ambiente lavorativo (es. edifici intelligenti), per favorire la collaborazione e includere elementi a tutela della salute e del benessere. Per gli immobili non strategici, piena valorizzazione con una combinazione di: cessioni e gestione attiva (es. locazione, nuove attività).

© Riproduzione riservata