Regionali della Sicilia, convocati i sindacati: via al confronto sul rinnovo del contratto

Il governo Musumeci ha convocato i sindacati per discutere del rinnovo del contratto dei dipendenti regionali (comparto non dirigenziale) e delle riqualificazione del personale. L’incontro è stato fissato l’8 febbraio dall’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto.

Cobas/Codir afferma che è il risultato delle proprie pressioni, perché, dopo avere segnalato l’errore materiale commesso nei bandi per il cosiddetto concorsone, dove erano state inserite le riserve per gli interni sulla base di una norma soppressa, aveva rivendicato l'avvio del confronto col governo per gli avanzamenti di carriera dei regionali. La lettera di convocazione è stata inviata, oltre che al Cobas/Codir, a Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Flp, Sadirs, Siad-Cisal e Ugl.

