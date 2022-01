Erg investe su due campi eolici a Camporeale e Roccapalumba

Erg si è aggiudicata una tariffa per 20 anni su 97,2 MW di nuova capacità eolica nell’ambito della 7/a asta indetta dal Gestore dei Servizi Elettrici. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la commessa riguarda il progetto di repowering di Camporeale Palermo) e del progetto greenfield di Roccapalumba (Palermo), per i quali ERG aveva ottenuto le Autorizzazioni Uniche rispettivamente il 22 settembre e il ottobre scorsi per un investimento complessivo di “oltre 100 milioni di euro». Il progetto Camporeale prevede una potenza complessiva di 50,4 MW con una produzione stimata a regime di circa 86,1 GWh annui, quello di Roccapalumba, invece, con una potenza complessiva di 46,8 MW, avrà una produzione stimata a regime di circa 100,2 GWh annui per un totale di circa 90mila tonnellate di C02 evitata ogni anno.

«Grazie a quest’ulteriore importante risultato - commenta l’amministratore delegato di Erg Paolo Merli - abbiamo ad oggi in Italia quasi 250MW di progetti eolici autorizzati e assegnatari di tariffa, pronti per l’avvio della costruzione». “Stiamo lavorando in parallelo sul processo autorizzativo di una pipeline più ampia di progetti - aggiunge - sia eolici, prevalentemente di repowering, che solari per consolidare la nostra presenza ed essere protagonisti della transizione energetica nel nostro Paese».

© Riproduzione riservata