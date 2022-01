Metsola traccia le priorità: «Con l’Italia per la riforma del Patto di stabilità»

È probabilmente la più italiana tra i non italiani e assicura: «Lotterò per i diritti delle donne e continuerò sulla strada di David Sassoli» nell'impegno dell'Europarlamento a favore dell'Ue. All’indomani della sua elezione alla guida del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha tracciato alcune delle priorità che orienteranno la sua azione da qui alla fine della legislatura, nel 2024. E ha confutato, sin da subito, i dubbi emersi nei giorni scorsi nei socialdemocratici e nei liberali, preoccupati dalle sue posizioni conservatrici sull'aborto: «sul tema rappresenterò il Parlamento Ue».

Maltese, 43 anni compiuti nel giorno della sua elezioni, Metsola è la terza donna a guidare l'Assemblea di Strasburgo dopo le francesi Simone Veil e Nicole Fontaine ed è, in assoluto, il più giovane presidente del Parlamento europeo. La sua elezione, fino a qualche giorno prima dal voto di Strasburgo, è stata in dubbio soprattutto per lo scetticismo di una parte del gruppo dei socialdemocratici (Pd, Spd tedesca, ecc) e dei liberali di Renew Europe sulle sue posizioni sull'aborto. Ma la neopresidente si è subito smarcata. «Sull'aborto non voterò più e questo Parlamento lotterà per i diritti delle donne», ha spiegato Metsola che, interpellata sulla situazione del suo Paese di origine, unico nell’Ue in cui l'aborto è illegale, ha sottolineato: «La situazione nel mio Paese è diversa, c'è un dibattito in corso, che però deve svolgersi in quello Stato membro». Metsola, sposata con un finlandese e madre di quattro figli, oltre all'inglese parla un italiano quasi perfetto.

«Vengo da un Paese che è molto vicino all'Italia, geograficamente, storicamente e linguisticamente. Per me sarà un piacere parlare» con le autorità italiane «e vorrei presto fare una visita ufficiale nel vostro Paese», ha sottolineato la neopresidente. Sulla riforma del Patto di Stabilità, l'esponente del Partito Nazionalista maltese – che a Strasburgo fa parte del gruppo dei popolari europei -Ppe - ha mostrato subito di stare dalla parte di chi, come Italia, Francia o Spagna, si appresta a lottare affinché nel 2023 non tornino in vigore le regole pre-Covid. «Faccio riferimento a David Sassoli quando ha detto all'ultimo Consiglio Ue che c'è troppa, crudele, inflessibilità» sulle regole fiscali. «Abbiamo cambiato punto di vista nella pandemia e ora vediamo che l'economia sta lentamente crescendo. Io credo che questo Parlamento debba stare dalla parte di quei Paesi che hanno bisogno di continuare ad investire per non essere lasciati indietro», ha spiegato Metsola.

Certo, ha rimarcato, il rigore dei comportamenti non ammette deroghe. E, se si raggiungerà un compromesso sullo scorporo di alcuni tipi di investimenti dal debito, «a ciò vanno accompagnati trasparenza e nessun tipo di abuso» sui fondi europei, nonché «una responsabilità nella spesa», ha sottolineato la presidente dell'Assemblea parlamentare europea ricordando come, sul monitoraggio dell'uso dei finanziamenti del Next Generation Ue «i miei colleghi, i membri della commissioni economiche o per il controllo dei bilanci dell'Europarlamento, sono stati molto chiari». Tuttavia, per Metsola, il macro-obiettivo della ripresa dal Covid deve essere quello di «evitare la marginalizzazione» di alcuni Stati. Il tema della crudele inflessibilità nelle regole deve essere affrontato e il Parlamento Ue continuerà a spingere «in questa direzione raccogliendo l'eredità di Sassoli».

L'ex presidente dell'Europarlamento, scomparso prematuramente l’11 gennaio, per il suo successore resterà un faro anche su altri temi chiavi della politica europea, come lo stato di diritto. «Quanto ha fatto Sassoli - che spinse per un ricorso alla Corte di giustizia sulla mancata attivazione della condizionalità dello Stato di diritto da parte della Polonia - è una posizione che sarà portata avanti da questo Parlamento», ha assicurato Metsola.

