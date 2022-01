Stage retribuiti per laureati a Bruxelles: come fare domanda, requisiti e indennità

Il Comitato delle Regioni organizza annualmente stage Bruxelles, sede dell'Unione Europea, per laureati e anche in Sicilia c'è questa opportunità, con delle domande da presentare entro fine marzo.

L'istituzione europea, il CdR, è l'assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Ue che consente agli enti come regioni, province, comuni di interloquire in maniera diretta all'interno del quadro istituzionale.

I candidati selezionati soggiorneranno a Bruxelles per un periodo di 5 mesi con una copertura economica di 1200 euro mensili e potranno acquisire esperienza "on the job" attraverso l'attività lavorativa che svolgeranno per 40 ore settimanali.

Il percorso fornirà al tirocinante conoscenze pratiche sulle funzioni dei diversi uffici, interagendo in un ambiente multiculturale e multilingue. Sono previste visite di studio presso autorità europee o locali, in collegamento con le priorità politiche del Comitato, che permetteranno ai tirocinanti di accrescere le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.

I requisiti

I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che candidato ufficiale per l’adesione, aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il termine ultimo per le candidature, avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese), non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione o un organismo europeo. La domanda è da presentare come detto entro il 31 marzo 2022 a questo indirizzo.

