UniCredit sottoscrive minibond sostenibile da 12 milioni di euro emesso dalla Irritec

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 12 milioni di euro emesso dalla Irritec S.p.A, impresa con sede a Capo d’Orlando (ME) e la cui principale attività consiste nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’irrigazione innovativi e che consentono la massima ottimizzazione delle risorse idriche.

Il prestito obbligazionario, a tasso variabile e della durata di 7 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e sviluppo di Irritec, azienda che oggi distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi nel mondo, conta più di 800 dipendenti e ha stabilimenti produttivi e commerciali in Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico, Cile, Brasile, Algeria e Germania e dallo scorso anno anche in Perù e Senegal. Il gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è cresciuto costantemente, mantenendo basi solide e andando sempre alla ricerca di importanti innovazioni nel campo dell’irrigazione. Oggi è il quarto operatore mondiale nel settore della “smart irrigation”.

Con l'emissione del prestito obbligazionario Irritec, grazie al supporto di Nativa in qualità di Sustainability Advisor, si è data obiettivi in chiave ESG significativi e ambiziosi, in ambito ambientale, sociale e di governance. Tra questi, l’incremento dei componenti plastici di matrice riciclata per i prodotti generati dall’azienda e l’aumento dell’offerta di formazione professionale e trasversale per i suoi dipendenti.

A Irritec verrà inoltre riconosciuta da UniCredit una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell'emissione del prestito obbligazionario.

“UniCredit - ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è sempre in prima linea a supporto della crescita sostenibile delle imprese e siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione del Gruppo Irritec una forma di finanziamento alternativa come i minibond per sostenerne i progetti di investimento ed innovazione. La sostenibilità costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business. Confermiamo pertanto il nostro impegno a supporto dei piani di crescita delle aziende del nostro territorio”.

“Ringraziamo UniCredit per aver accompagnato Irritec in questo importante percorso, che ha permesso alla nostra realtà di rafforzare la propria strategia di crescita attraverso l’acquisizione di fonti di finanziamento a lungo termine con l’emissione di obbligazioni. - ha dichiarato Carmelo Giuffrè, Presidente e AD di Irritec - Questa operazione supporterà progetti di investimento e innovazione, importanti leve strategiche per il consolidamento di un modello di business sostenibile e replicabile nel mondo, a partire dalla promozione di una cultura del risparmio idrico, dello sviluppo di una filiera responsabile e della valorizzazione delle risorse ambientali e umane. Un’azione in linea con i princìpi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 promossi dal Global Compact delle Nazioni Unite, cui abbiamo scelto di aderire”.

