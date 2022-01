Con 270 miliardi Elon Musk in testa alla classifica dei super ricchi, in Italia guida Ferrero: 36 miliardi

Elon Musk chiude l’anno in testa alla classifica dei super ricchi di Blomberg. In un anno il suo patrimonio è salito di 114 miliardi di dollari a 270 miliardi, una ricchezza raggiunta prima di lui, in era moderna, soltanto da John D. Rockfeller. Un balzo che ha il fondatore di Tesla portato a scalzare dalla vetta della graduatoria Jeff Bezos, secondo con i suoi 192 miliardi. A chiudere il podio è Bernard Arnault con 178 miliardi. Scivola invece fuori dal terzetto di testa Bill Gates, penalizzato dal divorzio che lo ha costretto a cedere parte delle sue fortune alla ex moglie Melinda, con 138 miliardi.

Tra gli italiani si conferma prima la famiglia Ferrero con un patrimonio di 35,9 miliardi, in 37esima posizione a livello mondiale. E’ trentanovesimo invece Leonardo Del Vecchio con 34,5 miliardi. Staccatissimi gli altri super ricchi del Belpaese nella top 500: la famiglia Rocca è 204esima con 11,1 miliardi, Silvio Berlusconi è 301esimo con 8,77 miliardi, Miuccia Prada è 477esima con 5,93 miliardi e Patrizio Bertelli 479esimo con 5,91 miliardi.

In un solo anno, segnala Bloomberg, il patrimonio delle 500 persone più ricche del Paese è cresciuto di 1.000 miliardi per un totale di 8.400 miliardi. Un dato che supera il Pil globale combinato al netto di Usa e Cina. La ricchezza dei primi 10 in classifica sfiora, complessivamente, i 1.500 miliardi.

