Sanità e Comuni: si apre il valzer delle assunzioni in Sicilia, via ai primi bandi

Da un lato ci sono 114 posti nella sanità etnea che viaggiano insieme alle prime stabilizzazioni e nuove assunzioni al Civico di Palermo. Dall’altro ecco il bando per 70 funzionari che aiuteranno il Comune di Catania a intercettare i fondi europei del Pnrr. Infine, spazio pure a 60 assistenti sociali, sempre alle falde dell’Etna. C’è una nuova accelerazione nel mettere sul tavolo occasioni di lavoro, in linea con quanto Musumeci e Razza hanno pianificato in vista dell’anno elettorale che si sta aprendo e che conduce al voto a Palermo e alla Regione.

E sono proprio gli uffici pubblici e la sanità le due leve su cui il governo sta agendo. Per spingere la spesa dei fondi europei è stato indetto la settimana scorsa un bando, già chiuso, che assegna 83 posti alla Regione. E altrettanti ne verranno messi a bandi entro fine anno per rafforzare gli assessorati.

