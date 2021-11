Aeronautica militare: concorso per 800 volontari in ferma prefissata, il bando con i requisiti

È stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica militare, per il 2022. Settecentocinquanta saranno "ordinari" per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza armata e cinquanta per il settore d’impiego "COMOS (STOS/ Incursori)"

Concorso VFP, i requisiti per partecipare

Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del venticinquesimo anno di età; d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’ordinamento militare; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado ( ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) aver tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

Bando VFP, specifiche per il settore COMOS

Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)», i candidati di entrambi i sessi e gli stessi devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per tale settore d’impiego dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 5 novembre 2021 al 4 dicembre 2021, per i nati dal 4 dicembre 1996 al 4 dicembre 2003, estremi compresi. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa www.difesa.it - sezione Focus "Concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito "https://concorsi.difesa.it". Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa gli utenti devono accedere tramite la propria identità digitale rilasciata nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero tramite Carta di identità elettronica (CIE); terminate le attività tecniche necessarie sarà inoltre garantito l’accesso tramite Carta nazionale dei servizi (CNS). Poi i concorrenti dovranno compilare la documentazione in ogni sua parte e, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione: abilitazioni, brevetti e qualifiche di paracadutista; corso di cultura aeronautica; brevetto di istruttore di nuoto; brevetto di subacqueo; conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR; porto d’armi; corsi militari.

