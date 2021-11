I rischi del superbonus: in Sicilia nate oltre 2.600 imprese edili negli ultimi mesi

Affidarsi alle imprese qualificate che possano operare con i superbonus edilizi. Perché «chi usa il bonus è come se partecipasse ad un appalto pubblico e quindi deve esserci la necessaria garanzia». Perché i fondi sono tanti e fanno gola: fino ad ottobre la Sicilia ha maturato detrazioni per lavori conclusi per circa 520 milioni di euro. E solo in Sicilia sono nate oltre 2.600 imprese negli ultimi mesi pronti a cavalcare l’onda del superbonus che molto spesso non hanno alcuna esperienza o certificazione. Una denuncia che viene da Ance, l'associazione dei costruttori edili, sulle possibili truffe da parte di imprese che usufruiscono dei bonus edilizi.

