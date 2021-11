Navi, buono sconto di Natale per Moby e Tirrenia: ecco cosa prevede

Regalo di Natale anticipato per Moby e Tirrenia. Le due compagnie del gruppo Onorato Armatori, infatti, lanciano una iniziativa per le prossime festività: il buono sconto pari al 25 per cento dell’importo pagato da utilizzare per i prossimi viaggi.

A chi spetta il buono sconto

Il buono sconto è riservato a chi prenota il proprio viaggio da oggi al 30 novembre sulle linee Livorno-Olbia-Livorno e Napoli-Palermo-Napoli dal 13 dicembre al 9 gennaio 2022.

Cosa prevede il buono sconto

Lo sconto futuro del 25 per cento sul valore del proprio biglietto (al netto di tasse, diritti, assicurazione e competenze) per chi ha scelto il viaggio con Moby potrà essere applicato su un successivo biglietto per tutte le linee Moby per Sardegna e Corsica fino al 30 settembre 2022.

Mentre chi ha scelto Tirrenia potrà utilizzare lo sconto sulla Napoli-Palermo-Napoli fino al 30 settembre 2022 e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e sulla Genova-Porto Torres-Genova per le partenze estive dal primo giugno al 30 settembre 2022.

Il buono sconto è cumulabile con tutte le offerte speciali di Moby e Tirrenia, a partire dalla possibilità di cambiare la data della partenza tutte le volte che si vuole.

