Concorso segretari comunali, bando per 345 posti e 448 borsisti: come partecipare

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando del nuovo concorso per 345 segretari comunali e 448 borsisti. I partecipanti dovranno soddisfare i seguenti requisiti: possedere la cittadinanza italiana, essere fisicamente idonei all'impiego, godere dei diritti politici e avere posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (quest'ultima per i cittadini soggetti a tale obbligo).

Gli aspiranti candidati devono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, richiesti per ricoprire il profilo di segretario comunale: diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni, laurea specialistica di durata quinquennale, laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio oppure scienze politiche.

La domanda di partecipazione va inoltrata in via esclusivamente telematica attraverso un'apposita piattaforma dedicata raggiungibile all'indirizzo https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021. Per entrare nella piattaforma è necessario possedere le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid). La scadenza entro quale poter presentare domanda è fissata al 9 dicembre.

Previste due prove scritte. La prima prova verterà su argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. La seconda prova invece tratterà argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico.

La fase finale di selezione consisterà in una prova orale con oggetto le seguenti materie: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

legislazione amministrativa statale e/o regionale; ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali; politica di bilancio e gestione delle risorse; tecnica normativa e tecniche di direzione.

