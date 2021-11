Concorsi nella pubblica amministrazione per 4 mila posti a novembre

Oltre 4 mila assunzioni nella pubblica amministrazione: sono tante le opportunità di lavoro presso enti locali, regioni e ministeri con altrettanti concorsi in scadenza nel mese di novembre. Opportunità per laureati di ogni età ma anche per chi possiede la licenza media. Ecco alcuni dei concorsi pubblici indetti dagli enti per i quali è possibile presentare domanda.

Ministero della Cultura, concorso per 150 archivisti

Il ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso di selezione per un concorso finalizzato a conferire incarichi di collaborazione a 150 esperti archivisti. Gli incarichi si svolgeranno presso gli archivi di Stato, le soprintendenze archivistiche e le soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Mic in varie regioni italiane. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 25 dello stesso mese.

Aci, concorso per 298 assunzioni

L'Aci, Automobile club d'Italia, riapre i bandi già usciti nel 2019 per assumere 298 candidati in area amministrativa. La domanda va presentata entro il 29 novembre 2021, possono candidarsi laureati e diplomati per contratti di lavoro a tempo indeterminato in diverse sedi in Italia.

Aeronautica militare, concorso per 800 volontari Vfp1

Il ministero della Difesa ha pubblicato un concorso per Vfp1 per il reclutamento di 800 volontari nell’Aeronautica militare. Il bando è rivolto a candidati con licenza media e di età compresa tra 18 e 25 anni. Per partecipare al concorso è possibile presentare domanda fino al giorno 4 dicembre 2021.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, concorso per 38 dirigenti

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il bando per 38 nuove assunzioni di personale dirigenziale. Le risorse saranno impiegate a tempo indeterminato presso gli uffici nelle sedi centrali di Roma, per partecipare occorre presentare la domanda entro il 29 novembre 2021.

Coesione per il Sud, concorso per 2022 funzionari

Indetto il nuovo concorso Coesione per il Sud: 2022 i funzionari da assumere e impiegare tra Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con contratto a tempo determinato. La domanda va presentata entro il 15 novembre 2021.

Ministero della Salute, concorso per 20 tecnici prevenzione luoghi di lavoro

Altro concorso in scadenza (c'è tempo fino al 29 novembre 2021) è quello del ministero della Salute per 20 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da destinare agli uffici periferici in varie regioni italiane. Previste assunzioni a tempo indeterminato, il bando è rivolto a candidati laureati e iscritti all'albo professionale.

