Bonus genitori separati, assegno da 800 euro al mese ma la misura ancora non parte

Un bonus da 800 euro al mese per i genitori separati o divorziati in difficoltà economica a causa della crisi dovuta all'emergenza Coronavirus. Un contributo introdotto dal Decreto Sostegni che però ancora non si sblocca: il decreto di attuazione infatti non è ancora arrivato e pertanto la misura resta al momento ferma al palo.

Per sbloccare la situazione potrebbe essere necessario intervenire per riformulare la legge di Bilancio in sede parlamentare. Il bonus, che servirebbe ad aiutare i genitori divorziati a continuare a versare gli assegni di mantenimento per i figli, è stato finanziato con 10 milioni di euro per il 2021 e consiste in un assegno mensile da 800 euro massimo.

Possono richiederlo i genitori lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a causa della pandemia di Covid e per questo non sono in grado di garantire il versamento dell’assegno di mantenimento. "Sto lavorando per sbloccare il bonus per i genitori separati - ha spiegato il leader della Lega, Matteo Salvini -. L'obiettivo è rendere disponibili questi soldi entro novembre".

© Riproduzione riservata