Pesca, la graduatoria degli aiuti alle imprese siciliane

Pubblicata la graduatoria definitiva delle imprese siciliane che riceveranno aiuti economici per la trasformazione dei prodotti della pesca. Gli interventi di sostegno economico sono rivolti alle aziende della Regione che si occupano di trasformazione dei prodotti ittici e rientrano nella misura 5.69, per una dotazione finanziaria complessiva di 500 mila euro. «Si tratta di un aiuto economico perfettamente in linea con il principio di concretezza che caratterizza il governo Musumeci. - dice l’assessore regionale alla Pesca mediterranea, Toni Scilla - I fondi, destinati alle nostre aziende che hanno perso fatturato a causa della pandemia, rappresentano, infatti, un aiuto reale indirizzato a migliorare la competitività, attraverso l’innovazione delle strutture e anche dei processi di gestione e di produzione».

