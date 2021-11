Dalla scuola ai trasporti, un milione di assunzioni in arrivo

Oltre centomila assunzioni nella Pubblica Amministrazione, migliaia di docenti di educazione fisica per le scuole elementari, 120 mila posti di lavoro nel privato per la realizzazione degli investimenti del Pnrr e della manovra in infrastrutture e trasporti, 33 mila operatori sanitari assunti a tempo per l’emergenza Covid saranno stabilizzati, via ai concorsi per professori, ricercatori e personale tecnico nelle università. Dalla legge di Bilancio emergono oltre 150 mila posti di lavoro a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono le assunzioni a tempo determinato del Pnrr. Inoltre gli investimenti pubblici del Pnrr si tradurranno, secondo le proiezioni del ministero delle Infrastrutture, in circa 600 mila assunzioni nel privato entro il 2026, legate anche agli investimenti previsti dalla legge di Bilancio in collegamento al Pnrr (circa 32 miliardi).

Oltre 740 mila assunti negli uffici pubblici entro il 2025

Una stagione che dovrebbe proseguire nei prossimi anni almeno con lo stesso ritmo: nelle proiezioni di Unioncamere-Anpal il fabbisogno della Pubblica Amministrazione da qui al 2025 è stimato in oltre 741 mila nuovi dipendenti, dei quali oltre 692 mila per sostituire quelli che andranno in pensione e circa 49 mila lavoratori aggiuntivi, nuove professionalità. Infatti l’obiettivo della Funzione Pubblica è anche quello di assumere nuove professionalità tecniche, assenti o carenti nella Pubblica Amministrazione, dagli informatici agli esperti nella gestione di fondi Ue.

Procedure semplificate nei piccoli comuni

Difficile stimare le assunzioni negli enti locali: per i Comuni con la popolazione inferiore a 5 mila abitanti è arrivato qualche giorno fa il progetto P.I.C.C.O.L.I., che può contare su uno stanziamento di 41 milioni (risorse in parte dei fondi strutturali e in parte del Pnrr) che verranno utilizzati soprattutto l’anno prossimo per reclutare il personale di cui si ha più urgente bisogno con procedure semplificate.

Per la scuola molte assunzioni e stabilizzazioni sono già avvenute in corrispondenza dell’apertura dell’anno scolastico. La novità è il concorso per assumere i professori di educazione fisica per le quarte e quinte elementari. Rimane poi da vedere quanti contratti “Covid” rimarranno ancora da stipulare al 2022: si tratta di insegnanti, amministrativi, tecnici e ausiliari che le scuole possono assumere per far fronte alle esigenze legate alle norme anti-Covid.

Quasi 120 mila posti nella Pubblica Amministrazione

La legge di Bilancio autorizza i nuovi concorsi per la Pubblica Amministrazione da bandire a partire dal 2022. E per le assunzioni a tempo indeterminato dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie stanzia 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. L’ultima stima della Funzione Pubblica, di qualche mese fa, era di 119 mila assunti con i concorsi già banditi o da bandire quest’anno. Una parte di queste assunzioni sono già avvenute, una parte sono proiettate al 2022, ma molte altre ne arriveranno con i concorsi che verranno banditi nei prossimi mesi. In arrivo con inuovi bandi oltre 20 mila posti dai 1.500del ministero del Lavoro ai 4.000 per l’Agenzia delle Entrate ai magistrati.

Dalle elementari all'università, maxi-infornata nella scuola

La principale novità della legge di Bilancio per la scuola è l’arrivo degli insegnanti di educazione motoria nelle scuole elementari. Nel 2022 verranno banditi i concorsi: vengono stanziati 30 milioni, che serviranno per l’assunzione dei primi 2500, destinati solo alle quinte. Negli anni successivi sono previsti stanziamenti più consistenti, oltre 100 milioni per anno fino al 2033, per completare tutto il ciclo delle elementari. Previste anche assunzioni nelle scuole per l’emergenza Covid. Per quanto riguarda in generale gli insegnanti, il Pnrr prevede 70 mila assunzioni entro il 2025. La manovra stanzia inoltre 75 milioni di euro per il 2022 per l’assunzione di professori universitari, ricercatori e personale amministrativo.Sarà stabilizzato chi ha combattuto il Covid

Medici, infermieri e operatori sanitari reclutati con contratto a termine per l’emergenza Covid. Hanno lavorato e stanno ancora lavorando a tempo pieno per combattere la pandemia: con i fondi stanziati dalla legge di Bilancio ne verranno stabilizzati 33 mila, una parte importante degli oltre 60 mila precari assunti con procedure d’urgenza. Tra loro c’erano anche pensionati, specializzandi e medici non ancora abilitati: le stabilizzazioni saranno ristrette a chi ha i requisiti e ha avuto già un contratto tra gennaio 2020 e giugno 2021. La bozza licenziata giovedì non ha ancora definito le modalità: dovrebbero essere stanziati circa 600 milioni. Previste anche assunzioni per presidiare i territori: circa 25 mila infermieri.

Dal Pnrr nuovi posti anche nel privato

Gli investimenti previsti dalla legge di Bilancio e dal Pnrr si tradurranno anche in assunzioni nel privato. La proiezione del Pnrr che riguarda i progetti legati alle Infrastrutture e ai Trasporti, di competenza del Mims, è di 600 mila assunzioni da qui al 2026. Solo per il 2022 dovrebbero essere almeno 120 mila. Agli investimenti previsti dal Pnrr si affiancano quelli della legge di Bilancio: per infrastrutture e trasporti 32 miliardi nei prossimi tre anni. Anche gli investimenti in innovazione tecnologica spingeranno le assunzioni: Unioncamere prevede che entro il 2025 per robotica e meccatronica il fabbisogno arriverà a 184 mila nuovi occupati, mentre per l’informatica si arriverà a 137 mila.

© Riproduzione riservata