Reddito di cittadinanza, pagamento di novembre: le date della ricarica

Anche nel mese di novembre verrà pagato il reddito di cittadinanza: due le date da tenere d'occhio. Il pagamento di questo mese sarà il 27 ma non per tutti. Il reddito di cittadinanza viene percepito prima, invece, dai nuovi beneficiari.

Reddito di cittadinanza, quando verrà pagato

Il pagamento del reddito di cittadinanza avverrà il 27 novembre ma per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta la data di accredito è a partire dal 16 novembre 2021. In quest'ultimo caso dovrà anche essere ritirata la carta che sarà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del reddito di cittadinanza. Il 27 del mese è sabato e per legge se la data coincide con la domenica, il sabato o un giorno festivo il pagamento può slittare di qualche giorno in avanti o può essere anticipato al 25 o al 26.

Reddito di cittadinanza, chi non lo percepirà

A novembre decade la percezione del reddito di cittadinanza per alcuni beneficiari che percepiscono la 18esima mensilità.

Reddito di cittadinanza, spese ammesse

Il reddito di cittadinanza è un sussidio, erogato con carta prepagata, con il quale si possono acquistare beni e servizi e pagare le bollette, il mutuo o l’affitto. L'importo varia da un minimo di 40 euro al mese a un massimo di 1.536 euro (se si tratta di pensione di cittadinanza, rivolta alle famiglie composte da over 67 e disabili gravi). Chi viola le condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni rischia fino a 6 anni di carcere. EP MEDIA

© Riproduzione riservata