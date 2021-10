Ministero dell'Interno, fondi speciali per la Sicilia e i piccoli comuni in crisi economica

Presso il Ministero dell’interno sarà operativo un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

È quanto si legge in una bozza della legge di bilancio. Il fondo, viene specificato, sarà attivo anche per i comuni con meno di 5 mila abitanti di Sicilia e Sardegna «in difficoltà economiche» e avrà una capienza di 50 milioni per il 2022.

