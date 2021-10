I docenti Covid saranno prorogati fino a giugno, in arrivo 20mila dottorati

Pronti 350 milioni di euro per prorogare nelle scuole l’organico docente aggiuntivo Covid, con contratto in scadenza a dicembre, fino a giugno 2022, vale a dire fino al termine dell’anno scolastico. I docenti temporanei, legati all’emergenza sanitaria, sono stati riproposti quest’anno, assieme al personale a tempo Ata, il personale tecnico-amministrativo, dal decreto Sostegni bis (dl 73 del 2021) che ha stanziato, complessivamente, 422 milioni di euro. Di queste risorse - spiega Il Sole 24 Ore - , 400 milioni sono stati appunto destinati per prof e Ata aggiuntivi, da settembre a dicembre: in tutto si è consentito al ministero dell’Istruzione di reclutare sino a circa 20mila docenti a tempo determinato, per il recupero e il potenziamento degli apprendimenti, e sino a circa 22mila unità di personale tecnico-amministrativo (Ata), sempre a termine, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica. I restanti 22 milioni stanno servendo per iniziare ad aggredire il fenomeno delle classi numerose (le cosiddette classi pollaio, che, secondo l’ultima fotografia del ministero guidato da Patrizio Bianchi, rappresentano il 2,9% del totale, e sono concentrate soprattutto negli istituti tecnici dei grandi centri urbani).

Con i nuovi 350 milioni di euro in arrivo nella prossima legge di Bilancio si proroga fino a giugno l’organico docente Covid (per gli Ata temporanei una risposta potrebbe arrivare direttamente dal Parlamento in sede di conversione della manovra). Sempre in tema di scuola, nella legge di Bilancio dovrebbero essere stanziati anche nuovi fondi per rendere strutturali i 900 milioni di euro per far funzionare i nuovi asili nido. Sul fronte della ricerca grazie al Pnrr saranno potenziate anche le borse di dottorato di ricerca che passeranno da 9mila a 20mila, come ha ricordato ieri lo stesso premier Draghi.

