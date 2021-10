Bonus caldaia, detrazione del 65% senza limiti Isee: i requisiti e come presentare la domanda

Anche quest'anno, grazie alla Legge di Bilancio 2021, è possibile usufruire del bonus caldaia. Si tratta di un incentivo per agevolare l'efficientamento energetico delle abitazioni e che prevede un recupero di spesa che arriva fino al 65% sulla dichiarazione dei redditi 2022. Si può far domanda entro il 31 dicembre di quest'anno.

Bonus Caldaia, cosa è

Il bonus caldaia rientra nel piano degli Ecobonus. "Per beneficiare della detrazione del 65%, bisogna inoltre testimoniare di aver effettuato la sostituzione della caldaia entro il 31 dicembre 2021. Fa fede la data del bonifico bancario e non quella della fattura rilasciata dal tecnico".

Si tratta di una detrazione fiscale sull'Irpef (Imposta Reddito Persone Fisiche) e sull'IRES (Imposta Reddito Società) che viene concessa nel momento in cui si intenda ristrutturare la propria abitazione, migliorandola da un punto di vista di efficientamento energetico.

Bonus Caldaia 2021, i requisiti per richiederlo

Il bonus caldaia è stato prorogato per tutto il 2021, ma dall'ultimo Governo sono state introdotte alcune novità che riguardano gli interventi che è possibile attuare per richiedere il credito: sostituzione della caldaia vecchia con una nuova a condensazione, di classe A o superiore

sostituzione della vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe A, ma senza valvole, che consente una detrazione fiscale del 50%

Il requisito principale da rispettare per ottenere il bonus caldaia, beneficiando così della detrazione fiscale del 65% sulle spese effettuate, è quello di una attestazione, da parte di un tecnico, di una effettiva miglioria energetica con il montaggio della nuova caldaia.

Bonus caldaia, le cifre

L'importo totale della detrazione deve perciò essere suddiviso in dieci frazioni di uguale importo (10 anni), le quali si andranno a scaricare sulla dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 o Modello Unico. Per quanto riguarda tutto il 2021, l'importo massimo che è possibile detrarre è di 30 mila euro, da detrarre dall'Irpef in dieci annualità, con rate di importo uguale. Si comincerà così a detrarre la spesa dalla dichiarazione dei redditi del 2022, per dieci anni consecutivi.

Bonus caldaia, le spese ammesse

Le spese ammissibili per le quali spetta il bonus caldaia sono le seguenti: smontaggio, dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione; adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica, direzione dei lavori, etc.).

