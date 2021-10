Reddito di emergenza, in anticipo il pagamento di ottobre: le date

Novità positive per chi attende il reddito di emergenza: la terza rata, infatti, è in pagamento, in anticipo, quindi, rispetto alle prime due.

Pagamento del reddito di emergenza ottobre, le date

Il 7 ottobre c’è il pagamento per tutti coloro che hanno scelto di essere pagati con bonifico postale o con il bonifico bancario, mentre per la data del 12 ottobre riguarderà tutti coloro che ricevono il pagamento mediante bonifico domiciliato. In quest'ultimo caso è prevista la ricezione a casa di una comunicazione contenente tutti i dati di pagamento del rem. Poi, il titolare del bonifico dovrà recarsi con i propri documenti non scaduti presso qualsiasi ufficio postale e potrà riscuotere il pagamento.

Reddito di emergenza, chi può richiederlo

Ricordiamo che possono beneficiare del REM tutti coloro che hanno risentito maggiormente della crisi dovuta al Covid 19, occorre avere un valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000; un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare).

Reddito di emergenza, importo

L’importo mensile del Rem cambia rispetto al numero di persone in famiglia e alla composizione del nucleo familiare. Per calcolare le rate del sussidio si moltiplica “400” per il parametro dettato dalla scala di equivalenza, che associa dei numeri a ogni membro della famiglia. Chi fa domanda ha valore “1”, ogni altro maggiorenne ha valore “0,4” e ogni minorenne “0,2”. La soglia massima per il Rem è “2” che sale a “2,1” in presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare. A una famiglia composta da mamma e figlio minore, spetteranno 480 euro di Rem mensili (400 x 1,2).

© Riproduzione riservata