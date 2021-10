Bonus terme fino a 200 euro: come e quando richiederlo, i requisiti

C'è una data ufficiale per il bonus terme: dal prossimo 8 novembre sarà possibile richiedere l'agevolazione fino a 200 euro. Le risorse ammontano a 53 milioni di euro fino ad esaurimento. Si tratta di un nuovo incentivo che da un lato, sostiene questo specifico settore, dall’altro ha l’obiettivo di agevolare i cittadini nell’acquisto di servizi termali accreditati.

Bonus terme, quando registrare gli impianti termali

La piattaforma Invitalia sarà operativa, dal 28 ottobre 2021 alle ore 12, per la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al bonus terme.

Bonus terme, quando richiederlo e come

I cittadini potranno richiedere il bonus terme prenotando direttamente i servizi termali che aderiscono all’iniziativa, a partire dall’8 novembre 2021. La prenotazione si effettua presso lo stabilimento termale prescelto, che rilascerà l’attestato di prenotazione, che avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione.

Bonus terme, a chi è rivolto

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, residente in Italia, senza limiti di Isee. L'unico vincolo è che ogni cittadino può richiedere un solo bonus, che non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.

Bonus Terme, importo e copertura

Il bonus di copertura è fino al 100% del servizio acquistato, fino a un massimo di 200 euro. Per cui se il servizio supera 200 euro, la parte eccedente del costo del servizio resta ovviamente a carico del cittadino. La Federazione Italiana Terme ha messo a disposizione un modello da compilare per essere informati in tempo reale sulle strutture convenzionate e sulla data per richiedere l’agevolazione.

