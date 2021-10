Unicredit vola in Borsa: nuovo massimo degli ultimi dodici mesi

Unicredit accelera in Piazza Affari fino a toccare un nuovo massimo degli ultimi 12 mesi, con un rialzo di oltre il 3% a 2,69 euro. Bene anche la «preda» Mps (+2,53% a 1,11 euro), su cui Piazza Gae Aulenti sta conducendo una due diligence in esclusiva. Ieri si sono svolte, con la vittoria di Enrico Letta, le elezioni suppletive a Siena. Più caute le altre banche, da Intesa (+1,12%) a Banco Bpm (+0,94%) e Bper (+0,76%) con lo spread in rialzo a 103,5 punti e il rendimento dei Btp in calo di 2,5 punti allo 0,8%.

