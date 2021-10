Concorsi per la pubblica amministrazione in Sicilia, previste 164 assunzioni: i bandi di ottobre

Nel mese di ottobre 2021 attivi concorsi pubblici con assunzioni nella pubblica amministrazione. Inserimenti che prevedono contratti a tempo indeterminato e non. Le sedi di lavoro si trovano in Sicilia. Ecco i bandi prossimi alla scadenza a cui poter partecipare.

Comune di Sciacca

Il Comune di Sciacca è alla ricerca di 28 profili per istruttore amministrativo contabile, istruttore direttivo amministrativo contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore direttivo assistente sociale, poliziotto municipale è istruttore direttivo tecnico. Il concorso pubblico (con scadenza l'11 novembre), per titoli ed esami, è a tempo pieno ed indeterminato.

Una borsa di studio a Catania

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria di Catania conferisce, per titoli ed esame-colloquio, una borsa di studio della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale. Quattro le figure professionali richieste dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico «Gaspare Rodolico» di Catania per la copertura di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a tempo indeterminato.

Lavoro nella sanità

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è pronta ad assumere dodici medici per il posto di dirigente medico di cardiologia (14 ottobre). L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna assumerà 64 figure professionali. Le richieste sono per collaboratore amministrativo-professionale, assistente sociale, medico di medicina fisica e riabilitazione, medico legale, chirurgo, dirigente farmacista, medico cardiologo, medico ginecologo, medico infettivologo, medico nefrologo, medico neuropsichiatra infantile, medico oncologo, Medico Ortopedico, Medico Radiologo, neonatologo, istruttore tecnico geometra, autista, collaboratore tecnico professionale esperto (11/10).

Altro concorso è quello per reclutare 43 posti per medico di medicina fisica e riabilitazione, medico neurologo, chirurgo, medico cardiologo, medico ginecologo, medico infettivologo, medico nefrologo, medico neuropsichiatra infantile, medico odontoiatra, Medico Ortopedico, medico psichiatra, medico radiodiagnostico, medico urologo. Il concorso indetto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (a tempo indeterminato) scade il prossimo 11 ottobre.

Un posto da ricercatore a tempo determinato di durata triennale (Microbiologia e microbiologia clinica) all'Università di Catania. Lo stesso ateneo è alla ricerca di altri 7 posti: cinque di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari settori concorsuali e due per la chiamata di professori di prima fascia. Il "Papardo" di Messina ricerca un dirigente ingegnere con prevalente competenze in ambito sanitario, a tempo indeterminato; un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione di ostetrica, a tempo indeterminato, e un medico dermatologo.

