Ita scarica Almaviva, futuro incerto per i 570 dipendenti

Almaviva non rientra nei piani di Ita. Covisian, infatti, sta reclutando il proprio personale per metterlo a lavorare nel servizio clienti di Ita e così, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per i 570 dipendenti di Almaviva, attualmente occupati nel call center di Alitalia, si avvicina sempre di più la cassa integrazione e il rischio di licenziamento.

L’azienda, che ha vinto l’appalto per la gestione del customer care telefonico di Ita, la compagnia aerea che il 15 ottobre subentrerà alla vecchia compagnia di bandiera, ha infatti comunicato ai sindacati che per l’assistenza agli utenti saranno formate e utilizzate da subito 60 persone, individuate anche con contratti di somministrazione, cioè assunte e pagate da un’agenzia per il lavoro esterna.

In attesa dell’incontro chiarificatore che si svolgerà il prossimo venerdì al ministero del Lavoro a Roma, le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl Tlc hanno lanciato l’allarme.

