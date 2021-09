Cmc, altri 6 mesi di cassa integrazione per i lavoratori di Caltanissetta e Catania

In arrivo altri sei mesi di cassa integrazione speciale per i lavoratori della Cmc, Cooperativa Cementisti e Muratori di Ravenna, a partire dal 26 settembre.

A darne notizia è la Regione Emila-Romagna, spiegando che il 30 agosto insieme al ministero del Lavoro, all'azienda, ai sindacati e alle rsu è stato firmato, e formalizzato oggi, il verbale di proroga dell'ammortizzatore sociale per 379 lavoratori di cui 186 a Ravenna, 80 a Caltanissetta, 100 a Catania e 13 a Roma.

La riunione si è svolta in videoconferenza. In quell'ambito è stato anche sottoscritto, in collegamento con la Cigs, l'accordo di ricollocazione, che comprende azioni di politica attiva, che includono anche il ricorso all'assegno di ricollocazione.

