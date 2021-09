Estate, Coldiretti: "Saranno 8,1 milioni gli italiani in vacanza a settembre"

Sono 8,1 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze a settembre, mese particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax, la tranquillità e il contatto con la natura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè diffusa in occasione dell’ultimo weekend da 'bollino rosso' dell’estate per il controesodo che segna un vero e proprio turnover tra quanti partono per le ferie e chi ritorna al lavoro. Per molti si tratta in effetti di un bis della vacanza, anche per pochi giorni, prima di arrendersi al ritorno alla quotidianità del lavoro.

Settembre - sottolinea la Coldiretti - è gradito anche a quanti vogliono approfittare dei risparmi possibili con la cosiddetta bassa stagione. Anche se il mare resta protagonista anche in questo periodo, si registra infatti un aumento in percentuale del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne.

La maggioranza degli italiani in viaggio - secondo Coldiretti - ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze figurano pure le pensioni e gli alberghi: molto gettonati gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e ampi spazi nel verde, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio Covid fuori dalle mura domestiche. A settembre quest’anno si stimano secondo Coldiretti circa 900 mila presenze in agriturismo, con un calo del 10% dovuto soprattutto all’assenza di ospiti stranieri frenati dalla pandemia.

A far scegliere le strutture agrituristiche - conclude l’associazione - è certamente "l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta, avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti ma nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking e non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici". AGI

