Bonus Irpef 2021 di agosto: ecco quando arriva in busta paga e quanto spetta

I lavoratori, ad agosto, potranno beneficiare del bonus Irpef. Si tratta dell’incentivo derivante dal taglio del cuneo fiscale che da luglio 2020 ha sostituito il cosiddetto Bonus Renzi da 80 euro.

Bonus Irpef, a chi è riservato

Spetta a chi ha redditi da lavoro dipendente e a chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia privati che pubblici. Spetta inoltre ai percettori di indennità Inps, come lavoratori in cassa integrazione, disoccupati in regime di indennità Naspi e lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio.

Bonus Irpef, quando arriva

La data da segnare sul calendario è il 23 agosto, giorno a partire dal quale il beneficio verrà corrisposto. Chi ha un lavoro dipendente vedrà inserito il bonus nella propria busta paga, chi invece ha una Naspi o la cassa integrazione vedrà sommarsi la quota che gli spetta.

Bonus Irpef, quanto spetta

È calcolato sulla base del reddito lordo percepito. L’importo, inoltre, diminuisce al crescere del reddito. Per i redditi inferiori a 28.000 euro, il beneficio è di 100 euro; per redditi superiori a 28mila euro, il bonus decresce con l'aumentare del reddito del lavoratore: se il reddito compreso tra 28.000 e 35.000 euro lordi all'anno, il bonus è di 80 euro al mese, la stessa cifra del Bonus Renzi; dopo i 35.000 euro di reddito annuale lordo, il bonus Irpef scende ancora, fino ad azzerarsi quando si supera la soglia dei redditi superiori a 40.000 euro. Il bonus Irpef viene erogato mensilmente e non può superare i 1.200 euro all'anno.

© Riproduzione riservata