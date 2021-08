Turismo ad agosto, Federalberghi: "Mare ai livelli del 2019, soffrono le città d'arte"

Conferma il sold out di Ferragosto per la maggior parte delle zone di mare, in alcune zone di montagna e termali e il buon andamento di agosto a livello di presenze turistiche anche il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca parlando all'Ansa ma con alcune importanti precisazioni: "Il mare sta funzionando molto bene a da agosto e abbiamo una grande affluenza soprattutto italiana e anche in parte europea. Ma vanno molto meno bene quelle che sono le mete tradizionali del pubblico internazionale quindi in primis le città d'arte. Un pezzo della stagione estiva l'abbiamo salvata, certo giugno e luglio non sono andati bene come agosto ma questo mese ci ha fatto tornare ai livelli di agosto 2019 nelle località di mare. Adesso il problema sarà a settembre quando il turismo internazionale - americano, giapponese, russo, cinese continuerà a non venire e quindi le nostre magnifiche Roma, Firenze, Venezia ricominceranno a soffrire".

E ribadisce: "Ora stiamo vedendo svizzeri, francesi, tedeschi, europei del Nord che vengono per fare il mare e spesso ci raggiungono con la macchina. Abbiamo bisogno anche degli altri stranieri, che sono poi big spender".

