Mense dei vigili del fuoco, proclamato lo stato di agitazione in sei province siciliane

Uiltucs Sicilia proclamano lo stato di agitazione nell’appalto per le mense nelle sedi dei vigili del fuoco di Agrigento, Messina, Siracusa, Caltanissetta, Gela e Catania.

«La scelta di Elior, gestore subentrante, di procedere a demansionamenti e riduzioni orarie, nonché di non assorbire tutto il personale della gestione uscente, oltre ad essere avversata dai sindacati nell’ambito dell’incontro propedeutico al cambio d’appalto sta già creando problemi nell’erogazione del servizio. Infatti, i lavoratori, che hanno subito la riduzione oraria, sono paradossalmente costretti a prestare lavoro supplementare per garantire il servizio richiesto», si legge in una nota sindacale.

I sindacati chiedono «il ripristino del livello di inquadramento, del parametro orario settimanale e delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di ristorazione collettiva e preannunciano ulteriori iniziative, compreso lo sciopero».

