Ryanair assumerà 2 mila piloti nei prossimi tre anni

Ryanair assumerà 2.000 nuovi piloti nei prossimi tre anni allo scopo di equipaggiare i Boeing 737-8200 Gamechanger che andranno ad integrare la flotta della compagnia low cost, impegnata a riprendersi dagli effetti della pandemia e a sottrarre quote di mercato agli altri vettori europei messi in ginocchio dal Covid-19.

«Questa è una grande notizia per aspiranti piloti ed piloti esperti ma anche per i nostri piloti che potranno beneficiare di una corsia preferenziale per le promozioni. Nel corso della pandemia, Ryanair ha lavorato a stretto contatto con le sue persone per salvare posti di lavoro e siamo felici di iniziare a pianificare il ritorno alla crescita nel corso dei prossimi anni», ha dichiarato il responsabile delle risorse umane di Ryanair, Darrell Hughes. Gli addestramenti inizieranno quest’anno in modo da rendere i nuovi piloti operativi per l’estate del 2022.

© Riproduzione riservata