L'Italia vince gli Europei, la Coldiretti stima una crescita del Pil di 12 miliardi

La crescita del Pil stimata dagli economisti pari allo 0,7% per le grandi vittorie calcistiche significa per l'Italia un possibile aumento aggiuntivo di 12 miliardi in un momento di grande ripresa dell'economia dopo l'emergenza Covid.

E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si tratta dell'effetto positivo del prestigio internazionale che sui mercati significa aumento delle esportazioni made in Italy che, nel primo quadrimestre del 2021, hanno già fatto segnare un rimbalzo positivo del +19,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sulla base dei dati Istat.

Non c'è dubbio che la vittoria in Inghilterra è comunque una importante chance sui mercati esteri dove si forma una importante parte del Pil nazionale che nel 2021 è già stimato in crescita attorno al 5%. Non va dimenticato anche l'impatto positivo sui flussi turistici stranieri con gli arrivi estivi a luglio e agosto già stimati in aumento del 32% rispetto all'anno scorso, anche se su valori di monto inferiori all'anno prima della pandemia, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isnart.

L'anno successivo all'ultima grande vittoria degli azzurri al campionato mondiale di calcio del 2006 in Germania, l'economia nazionale è cresciuta in modo sostenuto con un aumento record del 4,1% del Pil a valori correnti mentre il numero di disoccupati è diminuito del 10%.

