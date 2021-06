Cashback, oggi l’ultimo giorno per avere diritto al rimborso. Da domani verrà sospeso

Ultimo giorno, oggi, per avere il diritto al rimborso attraverso il cashback. Si tratta di una misura introdotta dal secondo governo Conte lo scorso 8 dicembre.

Cashback, l'obiettivo del governo Conte

L’obiettivo era quello di incentivare i pagamenti elettronici premiando l’uso di strumenti digitali come bancomat e carte di credito attraverso un rimborso del 10% della spesa effettuata fino ad un massimo di 150 euro per 50 transazioni. Può essere acquistato qualsiasi tipo di prodotto purché non sia un acquisto online. Per il periodo di Natale c’è stata un cashback straordinario, poi dal primo gennaio la misura è diventata standard.

Caschback, futuro incerto

Ma non si conosce il futuro del cashback o meglio, da luglio verrà sospeso per almeno 6 mesi, come ha fatto sapere la cabina di regia del governo, soltanto a fine anno si capirà che destino avrà nel 2022.

Cashback, dove avverranno accreditati i rimborsi

I rimborsi per il semestre gennaio-giugno 2021 saranno accreditati entro il mese di luglio direttamente sugli iban registrati sulla app Io dove si può vedere il numero delle transazioni effettuate e quelle valide per il rimborso.

Perché è stato sospeso il cashback?

La Banca europea aveva criticato il cashback definendolo strumento "sproporzionato alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili". In passato già si sono verificati casi di abuso, gente che divideva lo stesso pagamento in più operazioni per avere diritto al maxi rimborso finale.

