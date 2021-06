La Regione a caccia di consulenti per spendere i fondi europei

La Regione fatica a bandire i concorsi per sostituire i vuoti d’organico per via dello stop imposto dagli accordi di spending review sottoscritti col governo nazionale. E dunque si affida a consulenti per poter affiancare i funzionari chiamati a eseguire i controlli sulla spesa dei fondi europei.

Da qui nasce il bando che mette in palio i primi dieci posti (ma alla fine saranno 14) e che prevede stipendi anche da 70 mila euro all’anno fino alla fine del 2023.

L’ambito è quello dell’assistenza tecnica nella gestione dei fondi europei, nuova frontiera che da qualche anno è diventata un business per professionisti nel campo dell’economia e dell’analisi. Le figure richieste, le procedure per partecipare e i criteri di selezione nell’articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

